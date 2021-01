OL - Adil Rami se positionne pour un retour de Karim Benzema

Après les propos de l’ancien agent de Karim Benzema, qui a ouvert la porte à un retour de l'attaquant à Lyon pour la fin de sa carrière, les rumeurs vont bon train et les réactions aussi. Après Rudi Garcia, l'actuel entraîneur de l'OL, Adil Rami a donné son avis sur RMC, lui qui était retourné à Marseille après un long périple à l'étranger.

"S’il vient dans un an ou deux, il va être bien entouré avec le milieu et les attaquants qu’il y a à l’Olympique Lyonnais. Ça peut être pas mal ! Moi, je savais que j’allais prendre cher. (…) Ma famille m’a dit de ne pas y aller, à cause des médias, etc… Je leur ai dit : 'Ne vous inquiétez pas. A distance, ils sont là à me critiquer, je vais mettre les points sur les i et après, je vais me barrer’. Et c’est un peu ce que j’ai fait, à moitié… (rires)", a-t-il lâché.