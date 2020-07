OL - Amine Gouiri justifie son transfert à Nice

Comme Alassane Pléa et Myziane Maolida, Amine Gouiri (20 ans) a décidé de quitter Lyon, son club formateur, pour l'OGC Nice. Très peu utilisé cette saison par Sylvinho (limogé en octobre) et Rudi Garcia (3 matchs toutes compétitions confondues), le Rhodanien n'a pas eu l'occasion d'inscrire le premier but de sa carrière en Ligue 1. Dix jours après sa signature au Gym, l'attaquant est revenu sur sa décision pour Nice-Matin.

"Lyon avait une belle équipe avec beaucoup de titulaires", lance l'international espoir français (3 sélections, 1 but). "C’est aussi pour ça que j’ai choisi Nice. Ça joue au ballon, ça ressort de derrière, c’est jeune. Ce sont les choix de Rudi Garcia. Il y avait pourtant un bon feeling. Si Lyon ne joue pas de Coupe d’Europe, il n’y aura pas beaucoup de rotation en attaque. J’ai parlé avec Juninho. Il a compris mon choix de rejoindre Nice. Patrick Vieira m’a très bien parlé du projet du club. J’ai direct accroché. C’est un club ambitieux comme moi."