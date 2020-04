OL - Andersen raconte son meilleur souvenir depuis son arrivée

Grand espoir de Serie A après deux saisons avec la Sampdoria Gênes entre 2017 et 2019, Joachim Andersen a rejoint l'Olympique Lyonnais l'été dernier contre la conséquente somme de 30 millions d'euros (bonus inclus). Après des débuts compliqués, la mise en concurrence avec le Brésilien Marcelo a semblé redonner quelques couleurs au Danois. Avec un total de 30 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le défenseur de 23 ans a tout de même vécu quelques beaux moments chez les Gones en l'espace de quelques mois. Lors d'une interview accordée au site officiel du club, il a raconté ses deux meilleurs souvenirs, tous deux liés au parcours européen de l'OL.

"Je pense que mon meilleur souvenir est le match contre Benfica où j’ai marqué mon premier but pour l’OL, dans un match vraiment important de la Ligue des Champions. Et je pense aussi à un match spécial contre Leipzig, on était menés 2-0 et on revient à 2-2 et je pense que l’on a joué une bonne seconde mi-temps, et on s’est qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions donc je pense que ce sont mes deux meilleurs souvenirs jusqu’à présent" a-t-il déclaré.