OL - Anthony Lopes donne sa préférence à Fabrice Grange

Avec le départ de Grégory Coupet à Dijon, l'Olympique Lyonnais se cherche un nouvel entraîneur des gardiens. Ces derniers jours, le nom de Fabrice Grange, l'entraîneur des portiers de l'ASSE, est annoncé comme la propriété de recrutement de l'OL et serait, d'ailleurs, le choix préférentiel d'Anthony Lopes. Selon les informations de L'Equipe, le numéro 1 lyonnais, très touché par le départ de Grégory Coupet, a entendu le plus grand bien du Stéphanois par son ancien entraîneur. En effet, Coupet apprécie énormément Grange, qu'il a côtoyé en Equipe de France entre 2006 et 2008. Le portier portugais a aussi aimé, à distance, la manière dont Ruffier a évolué et passé des paliers dans le Forez avec le technicien.

D'autres profils plaisent aussi à l'OL et Anthony Lopes : Christophe Revel, actuel entraîneur des gardiens du Maroc, mais aussi Joël Bats. L'ex-coach, parti à Montréal avec Rémi Garde, pourrait revenir dans un rôle plus large. A noter que Rudi Garcia privilégie, de son côté, l'arrivée du technicien marocain plutôt que Grange. Enfin, un autre nom, en interne, a aussi été soufflé : celui de Rémi Vercoutre, un ancien de la maison, en poste à l'Impact Montréal.