OL - Anthony Lopes et Martin Terrier forfaits contre Nice

Présent en conférence de presse, Rudi Garcia a fait un point sur Anthony Lopes et Martin Terrier, encore absents pour le match de Coupe de France contre Nice jeudi soir. En effet, le portier est juge trop court, tandis que le second a été victime d'un malaise dimanche face à Toulouse.

"On va patienter avec Antho Lopes. Tatarusanu sera dans le but? Martin Terrier ne sera pas du voyage On va le laisser tranquille par précaution. Terrier? Il va plutôt bien vu l'épisode qu'il a subi. Par précaution, c'est bien de patienter et de voir si tout est normal partout." a-t-il déclaré.