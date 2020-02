OL - Anthony Lopes met en garde Rayan Cherki

Révélation de la saison à Lyon, Rayan Cherki a crevé l'écran entre la fin de l'année 2019 et le mois de janvier 2020, au point qu'on le présente un instant comme une option crédible pour pallier les absences sur blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Mais à l'exception des matchs de Coupe, où il n'a d'ailleurs pas manqué de briller comme à Nantes en 16e de finale de Coupe de France (2 buts, 2 passes décisives et un pénalty provoqué), Rudi Garcia peine encore à accorder beaucoup de crédit à son jeune milieu offensif (16 ans), qui attend toujours sa première titularisation en L1 (5 entrées en jeu pour l'instant).

"Il n'a que 16 ans, il a besoin d'acquérir de l'expérience, de travailler aux entraînements, qu'il soit très bon quand on fait appel à lui et qu'il montre qu'il a les épaules. Il a déjà fait un très bon match contre Nantes. De là à dire qu'on attend tout d'un joueur de 16 ans... c'est peut-être un peu trop quand même", a tenté de justifier Anthony Lopes, exhortant ensuite son jeune coéquipier à rester dans le droit chemin. "Il a vraiment bien débuté cette année. Il a beaucoup d'envie. On connaît ses qualités, on sait qu'il peut devenir un joueur encore plus important pour le club. À lui d'enchaîner et de ne pas dévier, qu'il garde la tête sur les épaules." L'Olympique Lyonnais se déplace à Paris dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1.