OL - Anthony Lopes pointe du doigt ses attaquants

De retour dans les cages hier soir face à Amiens, Anthony Lopes a insisté, impuissant, au manque de réalisme de l'OL (0-0). Le portier lyonnais a d'ailleurs profité de la zone mixte pour glisser un petit tacle à ses coéquipiers en attaque. "C’est un résultat très décevant. On aurait pu remonter au classement et on a encore loupé le coche. On porte trop le ballon. On doit apporter le ballon devant le but et être dangereux. On perd deux points ce soir. On est incapable de saisir les occasions. On aurait dû prendre 5 points de plus sur les derniers matchs" a-t-il déclaré.

Cette panne offensive a également été soulignée par Rudi Garcia. "Rayan Cherki a apporté du mouvement, ce dont on manquait un peu. Il a eu une belle occasion. C’était sur l’une des rares actions construites de notre part… Sinon, on a fait trop peu sur le plan offensif".