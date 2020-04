OL - Anthony Lopes se fixe un défi de taille

Confiné chez lui à Lyon, Anthony Lopes (29 ans), le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, a donné de ses nouvelles lors d'une interview accordée en visioconférence à OL TV. Peu satisfait par la saison 2019-2020 réalisée par son club, le dernier rempart a révélé son envie de continuer encore longtemps sous le maillot des Gones. Le portier lusitanien souhaite même devenir le joueur avec le plus grand nombre de capes dans l'histoire du club rhodanien.

"J’ai un objectif individuel qui est d’allé chercher le plus grand nombre d’apparitions sous le maillot lyonnais. Ce sera à moi de montrer que je suis toujours présent et que je peux être encore meilleur match après match, année après année", a confié le numéro 1 lyonnais. Avec 335 apparitions sous la tunique des Gones, le Portugais reste encore loin du recordman en la matière, à savoir Serge Chiesa et ses 542 apparitions entre 1969 et 1983.