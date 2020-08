OL - Anthony Lopes veut 'continuer à rêver'

Grand artisan hier de la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Manchester City (3-1), Anthony Lopes (29 ans) a partagé sa fierté après la rencontre au micro de RMC Sport. "C'est incroyable parce qu'on est l'équipe surprise aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes nous attendaient à ce niveau" a-t-il commenté.

Le gardien lyonnais revient ensuite sur la stratégie des Gones. "Notre système à cinq derrière nous a fait beaucoup de bien. On savait qu'on allait avoir des opportunités" a-t-il expliqué. En ce qui concerne la belle victoire de son équipe il ajoute : "comme je l'ai dit après le match contre la Juventus, on a le droit de continuer à rêver. On est content parce qu'on a battu une grande équipe de City. On joue au football pour vivre des matchs comme celui-ci." Pour rappel, Lopes et ses coéquipiers auront rendez-vous avec le grand Bayern Munich mercredi soir, à 21h00.