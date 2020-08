OL - Anthony Lopes voit grand pour la suite de la LDC

L'Olympique Lyonnais est du voyage à Lisbonne ! En effet, les Gones se sont qualifiés face à la Juve grâce à leur but inscrit, ce soir, à l'extérieur (2-2 en cumulé). Pour Anthony Lopes, cette victoire est une source de motivation et le portier de l'OL ne compte pas s'arrêter là. "On savait qu'on avait les ressources nécessaires pour marquer un but ici et qu'il en faudrait trois pour qu'il se qualifient (si l'OL marquait ndlr). Je pense qu'on a été très costauds, très solidaires pour ne pas encaisser ce troisième but. C'est un gros travail collectif, on a été récompensé de nos efforts depuis la reprise" explique Lopes sur RMC Sport. "Un exploit ? Il nous faut sortir des grands d'Europe, on a sorti en huitième cette Juventus qui a des joueurs extraordinaires. On sait que quand on joue en équipe et qu'on pense équipe, on est récompensé à l'issue de la rencontre".

Si l'OL fête sa victoire, les Gones visent très haut et restent concentrés pour le Final-8. "C'est la fête dans le vestiaire mais ça reste mesuré. On sait ce qu'on veut, où on veut aller et on est en route pour Lisbonne. Le quart ? On verra, sur un match tout est possible, on a l'ambition d'aller loin. Et après avoir sorti la Juve, on se doit et on a le droit de voir plus haut. Nous on y croit dur comme fer. La solution pour retrouver l'Europe est de gagner la LDC. Tout est possible. À nous de montrer qu'on fait partie de ces grands. "