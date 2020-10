OL - Aouar persiste et signe : 'le podium, c'est l'objectif minimum'

Avec un seul succès en six sorties, assorti de quatre nuls et une défaite, l'Olympique Lyonnais réalise un début d'exercice décevant, pointant à une très modeste quatorzième place du classement (7 points). Une entame de saison ratée qui n'empêche pas Houssem Aouar (22 ans) de nourrir de belles ambitions.

Pour le milieu de terrain rhodanien, son équipe doit impérativement viser et atteindre les trois premières places : "Le podium, c'est l'objectif minimum cette saison. L'OL est l'un des plus grands clubs français, donc il se doit d'être le plus haut possible", a indiqué le numéro 8 des Gones dans l'émission Téléfoot.