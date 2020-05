OL - Arrêt de la L1 : Aulas confirme des recours en justice

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a annoncé, ce jeudi soir dans "L'Equipe du Soir" sur la chaîne L'Équipe 21, avoir intenté deux actions en justice après l'arrêt définitif de la saison en Ligue 1 en raison de l'épidémie de coronavirus.

S'estimant lésé par la décision prise par la Ligue de Football Professionnel d'acter l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, qui a achevé l'exercice à la septième place du classement, va bien riposter devant la justice. Invité de l'émission "L'Equipe du Soir", ce jeudi soir sur l'antenne de L'Equipe 21, Jean-Michel Aulas (71 ans), le président du club rhodanien, a confirmé que sa formation avait lancé deux actions en justice. "Nous avons beaucoup hésité à le faire. Le Conseil d'Administration de l'OL, qui est une société cotée en bourse, a pris la décision ce matin de déposer des recours. L'argent n'est pas le souci majeur de l'Olympique Lyonnais", a-t-il assuré, avant de préciser sa pensée.

"Nous avons d'abord demandé à examiner une possible reprise de l'activité sportive. La décision de la ministre des Sports (Roxana Maracineanu) est basée sur une date du 3 août qui n'existe pas à l'UEFA. On peut examiner en détail avec le Premier Ministre (Édouard Philippe) et le ministre de la Santé (Olivier Véran) le protocole sanitaire validé par tous les pays européens et voir s'il y a une possibilité de reprise", a-t-il expliqué, et d'ajouter : "Ensuite, il y a un recours sur la manière dont on a arrêté, notamment de voir si les décisions de classement ont été légitimes... Il faut analyser les choses, voir si des clubs sont défavorisés par cette décision. Pour le moment, on ne parle pas de préjudice financier", a conclu l'emblématique patron des Gones.