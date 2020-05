OL - Arrêt de la L1 : J-M.Aulas demande une nouvelle assemblée de la Ligue

Hier soir, Édouard Philippe, le Premier ministre, puis la Ligue de Football Professionnel, ont annoncé que les championnats de France de Ligue et de Ligue 2 ne reprendraient pas. Insuffisant toutefois pour faire rendre les armes à Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Sur les ondes de RTL, le dirigeant rhodanien a réitéré sa proposition de finir le championnat, via un format classique ou via des play-offs. Pour appuyer sa proposition, le patron des Gones va demander à ce qu'une assemblée générale de la Ligue soit convoquée dans les prochains jours.

"On va demander dès ce soir qu’à nouveau le Conseil d'Administration de la Ligue s’interroge via une assemblée générale extraordinaire d’organiser une fin de championnat ou des playoffs", a-t-il lancé, et de poursuivre : "Édouard Philippe a dit que c’était à la Ligue de prendre la décision. La Ligue dit que c’est à l’État. Ce n'est pas la même chose". Enfin, Jean-Michel Aulas a confirmé que l'audience du Conseil d'État pour statuer sur le recours déposé par son Olympique Lyonnais était fixée au 4 juin.