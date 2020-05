OL - Arrêt de la L1 : Marçal est dégoûté

À l'Olympique Lyonnais, les réactions se suivent et se ressemblent depuis la décision prise par la Ligue de Football Professionnel d'arrêter la saison 2019-2020 de Ligue 1. Fernando Marçal (31 ans), le latéral gauche du club rhodanien, ne déroge pas à la règle. Le Brésilien a du mal à digérer cette décision des instances françaises, qu'il juge à son tour comme trop hâtive.

"Comment j'ai accueilli la nouvelle ? Avec beaucoup de surprise. Je pensais qu’on prendrait le temps de revenir mais je n’ai jamais imaginé que le championnat serait arrêté. Je me suis dit que ce n’était pas possible quand je l’ai appris. Je ne peux pas le croire. C’est triste. On discute beaucoup avec les autres joueurs sur un groupe WhatsApp. 95% d’entre nous pensaient que le championnat reprendrait. On était super tristes. On a une super équipe et on voulait remonter au classement", a lancé le défenseur sur le site officiel des Gones, et de conclure avec des regrets : "C’est horrible. Les autres championnats reprennent. Il ne restait que 10 matchs à jouer. On avait besoin de deux mois".