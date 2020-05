OL - Arrêt de la L1 : Rudi Garcia revient sur la décision de la LFP

Ce lundi soir, Rudi Garcia (56 ans) était présent sur OLTV, dans le cadre de l'émission OL Night System. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est revenu sur le choix opéré par la Ligue de Football Professionnel de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020 de Ligue 1. Une décision bien trop hâtive pour le technicien rhodanien.

"On est encore dans l’attente de décisions, mais certaines ont été prises notamment celle d’arrêter la saison 2019-2020. La priorité, c’est la santé de tous les acteurs, mais hormis les Pays-Bas, nous sommes les seuls à avoir pris cette décision et je pense qu’il était surtout urgent d’attendre et de se concerter avec les autres championnats européens. Mais on avait le temps", a-t-il estimé. Contrairement à Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia, lui, ne croit pas à un revirement de situation en France : "Je ne pense pas que ça aura lieu. Les choses nous ont été imposées. Il faut dans un premier temps, respecter cette décision, mais on peut aussi regarder ce qu’il se fait à côté de nous".