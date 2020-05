OL - Arrêt de la saison : Aulas charge le gouvernement dans une lettre aux parlementaires !

Jean-Michel Aulas se battra jusqu'au bout et cette fois, il a souhaité convaincre les Politiques. Le président de l'OL a, en effet, rédigé une lettre de 9 000 signes pour pointer du doigt la décision du gouvernement concernant l'arrêt de la L1 "trop hâtivement définie". Cette lettre a été adressée à des députés et des sénateurs, selon les informations du Parisien, et certaines parties chargent la ministre des sports Roxana Maracineanu. "Madame la ministre des Sports a expliqué que sa prise de position était basée sur la proposition qui lui avait été transmise : une saison qui devait se finir au 3 août, à cause des dates imposées par l'UEFA. Or, je peux vous confirmer qu'il n'y a jamais eu de date du 3 août imposée par l'UEFA" explique Aulas. "Par ailleurs, Madame la ministre des Sports a annoncé que si elle avait eu 3 ou 4 propositions sur la table différentes et bien voilà on aurait peut-être acté les choses différemment. Or, je me permets de vous rappeler qu'il existait d'autres scénarios permettant de redémarrer début août notamment via un système de play-offs."

Fidèle à ses principes et ses déclarations de ces derniers jours, Aulas croit encore à un revirement de situation : "Je pense qu'on est actuellement dans une mauvaise direction mais ce n'est peut-être pas trop tard pour essayer d'imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent tant sur le plan politique que sanitaire et sportif". Aulas souligne aussi le fait qu'il n'est psa certain que tous les clubs français puissent "rembourser" le prêt garanti par l'Etat. Enfin, JMA met en garde les parlementaires : il est prêt à attaquer le projet de loi qui a été rédigé pour soutenir les décisions prises par les instances durant cette pandémie. "Si ce texte est adopté, dès lors qu'une ordonnance interviendrait, il conviendra de se prononcer sur sa conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme" écrit-il avant de revenir sur Mme la Ministre des sports. "Je vous propose que vous puissiez solliciter Madame la ministre des Sports sur le fait qu'il est toujours possible de revenir sur sa position pour terminer la saison dans les semaines à venir et se laisser du temps pour décider définitivement selon l'évolution de la situation sanitaire".