OL - Arrêt de la saison : Jean-Michel Aulas espère encore un revirement de situation

Jean-Michel Aulas a fait une nouvelle sortie médiatique qui risque de faire parler. Encore une fois, le dirigeant de l'OL clame haut et fort son point de vue sur l'arrêt, qu'il juge précoce, de la saison.

Jean-Michel Aulas va continuer de se battre jusqu'au bout ! Le président de l'OL, qui a été classé 7ème à la suite de la décision de l'arrêt du championnat de France par l'Etat et la LFP, a profité des colonnes de L'Equipe pour pousser un nouveau cri d'alarme sur les conséquences de l'arrêt précoce de la Ligue 1. Conforté dans son idée par la reprise de la Bundesliga dans quelques semaines, le dirigeant interpelle, encore une fois, la Ligue.

"Les choses se précisent. J'ai noté près de dix pays européens (dont l'Allemagne, l'Italie, la Turquie...) où on a recommencé l'entraînement. Donc, on peut vraiment s'interroger. En adaptant nos méthodes, on aurait probablement pu finir le Championnat" explique Aulas, qui assure que la France est "dans un mauvais chemin". "Ce n'est peut-être pas trop tard pour essayer d'imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique : on avait jusqu'à fin août et peut-être même début septembre pour terminer".

S'il est conscient des risques épidémiques, Aulas ne veut pas utiliser le prétexte sanitaire pour statuer d'une fin de saison biaisée. "Il ne faut pas que, sous le prétexte sanitaire, on vienne arrêter un Championnat et fixer une règle du jeu qui n'est pas la bonne. Ça voudrait dire qu'il y a, derrière, un certain nombre d'intérêts qui n'ont rien de sanitaires. Les décisions qui ont été prises peuvent pousser le foot français dans une situation catastrophique. C'est un cri d'alarme" lâche JMA. "Je ne cherche pas à convaincre, j'alerte sur les responsabilités prises par les gens qui ont décidé d'arrêter sans avoir, visiblement, tous les paramètres".

"C'est étrange qu'on ne puisse pas avoir accès aux documents qui ont motivé un arrêt du championnat"

Alors que la L1 est terminée, du moins pour l'instant, le président de l'OL estime que les Gones et le PSG seront pénalisés pour la Ligue des Champions. "J'ai participé ce matin à un pré-board de l'ECA (l'Association européenne des clubs) avec des présidents de tous les pays. Aucun des grands pays qui sont nos concurrents en Ligue des champions n'a émis de doutes sur la capacité de ses équipes à redémarrer. Après, il peut y avoir un redémarrage de la pandémie, il peut y avoir plein d'événements. Mais aujourd'hui l'UEFA maintient ses finales de Ligue des champions en août. Si tous les pays se préparent en juin et juillet et pas nous, ça reviendrait à couper les pattes du PSG et de l'OL !".

Pour Aulas, il reste encore un espoir que le foot français revienne sur sa décision : "Jusqu'à quand le foot français peut revenir sur sa décision ? Jusqu'à ce que je reçoive le procès-verbal du conseil d'administration qui a décidé d'arrêter. Je n'arrive pas à l'avoir depuis le 30 avril, et c'est étrange. C'est étrange qu'on ne puisse pas avoir accès aux documents qui ont motivé un arrêt du Championnat, qui peut coûter des centaines de millions d'euros au foot français" explique-t-il avant d'apporter des précisions . "Jusqu'à quand ? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour tous les gens qui sont raisonnables et qui avaient pour principal argument, pour nous dire d'arrêter, que tous les autres Championnats allaient s'arrêter, une étape très importante a été franchie aujourd'hui".