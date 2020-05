OL - Arrêt de la saison : le sentiment d'injustice de Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes a réagi à l'arrêt de la saison en Ligue 1 au cours d'un entretien pour OL TV. Le milieu de terrain brésilien, arrivé cet hiver et apparu à seulement 5 reprises sous le maillot lyonnais, regrette cette fin précoce et avoue même ressentir une petite injustice.

"C’est très triste. Je vois d’ailleurs que dans d’autres pays, le foot va reprendre. Je pense qu’il y a un peu d’injustice. On aurait pu attendre. On avait des ambitions cette saison. Cela me laisse vraiment un sentiment de tristesse, à l’image de toute l’équipe. Le maintien de la Champions League laisse de l’espoir. Je veux jouer. Le foot me manque beaucoup. J’espère que nous pourrons jouer contre la Juventus" a-t-il déclaré.