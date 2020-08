OL - Arrêt L1 : Jean-Michel Aulas reprend de volée Noël Le Graët et Didier Quillot

Pour Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, et Didier Quillot, directeur général de la Ligue de Football Professionnel, aucun doute possible : l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 de Ligue 1 pour des raisons sanitaires aide, au moins un peu, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Un avis que ne partage pas, mais alors pas du tout Jean-Michel Aulas, l'emblématique président du club rhodanien.

"Le sujet n'était pas sur un problème de fatigue. On a vu que le Bayern, qui a joué beaucoup de matchs, était en parfaite condition physique. J'ai vu aussi Leipzig avec une condition physique exemplaire. Je pense que ça vient de la préparation", a indiqué le patron des Gones sur RMC Sport, et de poursuivre par un petit tacle : "Ceux qui vous disent que c'était une embellie d'arrêter le championnat pour permettre au PSG et à l'OL d'être en bonne forme se moquent de vous. Il y a évidemment un déficit athlétique à combler".