OL/ASSE - Jordan Ferri regrette de ne pas avoir appelé Robert Beric

Le 8 novembre 2015, après des débuts réussis sous les couleurs de l'AS St-Etienne, Robert Beric se blessait gravement au genou dans un derby au stade Gerland (victoire de l'OL 3-0), après un tacle par derrière de Jordan Ferri. Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'attaquant slovène avait déploré quelques mois plus tard n'avoir reçu aucun soutien de la part du milieu de terrain lyonnais. Ce dernier, qui s'était excusé publiquement à l'époque, admet qu'il aurait dû s'enquérir personnellement des nouvelles de son adversaire.

"Je me suis excusé publiquement dans la presse, parce que les croisés c'est la pire blessure pour un footballeur et que je n'ai jamais eu aucune intention de blesser un joueur, mais c'est vrai que j'aurais dû l'appeler personnellement", a avoué Ferri, désormais joueur de Montpellier, sur le plateau de l'émission Le Vestiaire lundi soir sur RMC Sport. "J'avais demandé ses coordonnées, mais au final c'est vrai que je ne l'ai pas fait. C'est la seule chose que j'aurais dû faire, l'appeler personnellement." Beric (28 ans), qui n'en était pas à sa première blessure de ce type, n'a jamais vraiment retrouvé son niveau depuis (1 but en 18 matchs cette saison) et pourrait quitter l'ASSE cet hiver, direction la MLS.