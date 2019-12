OL - Aucun regret d'avoir choisi Rudi Garcia selon Aulas

Dans un entretien accordé à OLTV, Jean-Michel Aulas est revenu sur la première partie de saison délicate des Gones. Englués dans le milieu du classement en Ligue 1 (12e), les Rhodaniens ont vécu un début de championnat fort en rebondissement entre le limogeage de Sylvinho (remplacé par Rudi Garcia en octobre) et les graves blessures de Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay. La qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions est la seule lueur au milieu de ces mauvaises nouvelles.

Alors qu’Aulas avait affirmé des remords par rapport au départ de Bruno Genésio, le président lyonnais a réitéré sa confiance à l’égard de l’ancien entraîneur de l’OM qui aura pour lourde tâche de redresser le navire. "Concernant Rudi, nous avons analysé les choses. Et avec le recul, je suis convaincu que c'est une bonne décision. Il fallait quelqu'un avec beaucoup d'expérience, avec le cuir tanné et une grosse force de caractère pour aller contre le lobby des médias qui n'en faisaient pas leur favori. Il fallait quelqu'un de fort et il faut miser sur la durée. Rudi Garcia fait du bon travail".