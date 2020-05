OL - Aucun test positif au coronavirus !

Jean-Michel Aulas a organisé une grande série de tests sérologiques du coronavirus ce jeudi. Tous les joueurs et joueuses de l'effectif ont été testés et tous les résultats se sont avérés négatifs, comme il l'a expliqué à nos confrères du Progrès. "Les effectifs masculins et féminins ont été testés jeudi sur le site (du centre d'entraînement). Il n'y a pas eu de cas positifs".

"Nous utilisons les procédures recommandées avec les tests que nous avons achetés. Nos cinq médecins n'ont d'ailleurs jamais été au chômage partiel depuis le début de la pandémie" a-t-il ajouté.Le 17 avril, JMA avait annoncé que l'OL avait acquis 2000 tests sérologiques pour tester ses joueurs.