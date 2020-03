OL - Aulas : 'Il faut que les Ultras se remettent en cause'

A l'issue de la victoire de Lyon contre Saint-Etienne (2-0) dimanche, Jean-Michel Aulas a condamné les violences survenues en amont de la rencontre, lors d'affrontements entre supporters des deux camps dans les rues lyonnaises samedi soir.

"J'ai vécu ça comme une infamie. Quand on voit ces images, ça fait peur. Il y a des blessés sérieux. On est à une époque où le foot doit être une fête, une joie. Et voir ça se transformer en affrontements... C'est vrai, les Stéphanois n'avaient rien à faire à Lyon, c'est une provocation...", a commenté JMA. "Voilà, maintenant, il faut que les Ultras se remettent en cause. Quand on a des matches de cette qualité et un stade magnifique même sans supporters stéphanois, qu'on fasse des fights violents, ça n'honore pas le foot. Donc ça ne nous honore pas. Quand on est dirigeant, on a peur du coronavirus mais aussi de ce genre d'agressions."