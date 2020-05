OL - Aulas a rédigé une troisième lettre aux parlementaires

Jean-Michel Aulas n'abandonnera pas son combat contre l'arrêt de la Ligue 1, ordonnée il y a plusieurs semaines maintenant par l'État français et la LFP. Le Président de l'OL a, en effet, rédigé une troisième lettre ce dimanche aux parlementaires selon Le Progrès, après celles envoyées lundi et jeudi. Cette fois, JMA met en avant les propos d'Aleksandr Ceferin, le président de l'UEFA, qui a jugé l'arrêt de la L1 prématuré, et assure avoir eu la "confirmation par l'UEFA que la date du 3 août pour les fins des championnats était seulement une recommandation et n'était ni une date officielle, ni une date butoir".

Encore une fois, le dirigeant lyonnais répète "qu'il faut décaler la décision définitive d'arrêter le Championnat, comme l'ont fait d'autres pays européens, ainsi que l'assemblée générale de la Ligue qui pourrait entériner une reprise". Evidemment, Aulas souhaite s'appuyer sur ce que fait l'Allemagne, qui a effectué la reprise du championnat ce week-end. "Je propose notamment de prendre le temps d'étudier le protocole sanitaire de l'UEFA, le protocole de l'Allemagne ou d'autres nations qui ont déjà repris, afin de revoir la position actuellement prise pour éviter un naufrage économique sans précédent".