OL - Aulas affiche des ambitions élevées pour la saison prochaine

Décevant septième de Ligue 1 cette saison, l'Olympique Lyonnais visera mieux et même beaucoup mieux lors du prochain exercice. Dans un entretien accordé ce dimanche au Progrès, Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien, a affiché de grosses ambitions pour la saison 2020-2021, invitant ses joueurs à en faire de même.

À lire aussi : Juninho se prend à rêver en grand pour la LDC

"Il y aura des départs, et on devra faire des choix car nous avons plus de 30 joueurs. Nous devrons en céder, en prêter d’autres, mais on va trouver des compromis pour avoir une bonne équipe", a d'abord expliqué le patron lyonnais, et de poursuivre : "C’est l’année ou jamais, un peu comme pour l’Asvel avec Tony (Parker) qui a fait une super équipe. En sortant d’une telle crise, il faut viser les premières places, je ne dis pas le titre… mais pourquoi pas ?"