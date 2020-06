OL - Ambitieux, Aulas vise le Final 8 de la LDC

L'Olympique Lyonnais en a fini avec sa Ligue 1 édition 2019-2020, achevée à une décevante septième place, mais sa saison, elle, n'est pas encore tout à fait terminée. Qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain, le club rhodanien a aussi un huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin à disputer. Victorieux à l'aller (1-0), les Gones veulent croire en une qualification pour la suite de la compétition. Sur Europe 1, Jean-Michel Aulas n'a, en tout cas, pas caché son ambition de rallier le Final 8 de la C1 programmé à Lisbonne.

"On espère, on se dit que ce serait magnifique, dans une année où on a été contestés, que nos joueurs, qui sont des joueurs qui ont de l'envie, notre staff est gonflé à bloc, si on pouvait aller à Lisbonne jouer notre chance dans un Final 8. Si on élimine la Juventus, on serait à trois matches ou deux matches d'une finale de la Ligue des Champions. C'est magnifique. Donc il y a beaucoup d'envie et on espère qu'on sera à Lisbonne", a lancé l'emblématique président lyonnais chez nos confrères.