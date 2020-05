OL - Aulas craint les pertes sur les transferts

La semaine passée, Jean-Michel Aulas a annoncé avoir déposé deux recours devant le tribunal administratif suite à l'arrêt prématuré du championnat. Le président lyonnais les a ensuite détaillés et il a indiqué ce mardi qu'une décision est espérée "avant la fin mai". Dans des propos relayés par L'Equipe, le patron rhodanien s'est de nouveau attardé sur les pertes à venir, notamment sur les ventes de certains de ses joueurs. "On peut craindre que les traditionnelles ventes au 30 juin ne se fassent pas. On va se priver de ce qui était la principale ressource du football français - 800 millions d'euros l'an dernier - que sont les droits de transfert" a-t-il indiqué.

"L'arrêt des compétitions, anormal et irraisonné, va poser d'énormes problèmes même si ça ne se voit pas au niveau du chiffre d'affaires au 31 mars" a-t-il ajouté. En effet, le club a communiqué que le chiffre d'affaires d'OL Groupe s'élève à 265,7 millions d'euros, soit une hausse de 19 %.