OL - Aulas défend encore Juninho concernant les propos sur Neymar

Invité de l'émission Team Duga sur RMC, Jean-Michel Aulas est revenu sur les déclarations de Juninho, son directeur sportif, au cours de son entretien au Guardian. Le Brésilien, qui a pris comme exemple Neymar, a fait une auto-critique très pertinente concernant le Brésil et le rapport à l'argent. Mais les propos ont été mal pris, notamment par le PSG.

Toutefois, JMA l'assure, Juninho "ne l'a pas fait pour attaquer le PSG". "Il adore Neymar. Il dit d'ailleurs dans l'entretien qu'il est probablement le joueur le plus doué de sa génération. Je ne dis pas que Juninho a tout bien fait. Il a cité Neymar en disant que c’était un très grand joueur. Et surtout, il faut lire jusqu’au bout, aujourd’hui peut-être que Neymar avait des envies d’ailleurs. Et donc ce n’était pas uniquement qu’il avait envie d’argent, mais qu'en fait l’argent ne résolvait pas tout."