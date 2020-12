OL - Aulas distribue les bons points après le succès face au PSG

Hier soir, devant les caméras d'OLTV, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a tenu à féliciter ses joueurs, son entraîneur Rudi Garcia, et son directeur sportif Juninho après le beau succès obtenu sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-1, résumé et notes). L'homme fort du club rhodanien n'avait que des bons points à distribuer après cette victoire de prestige glanée lors de l'affiche de clôture de la 14ème journée de Ligue 1.

"C’est une belle satisfaction. C’est une victoire qui nous permet de revenir tout en haut. On a fait un match sérieux, qui montre toute la qualité de l’OL. Le groupe a été très solidaire pour préserver le résultat. L’expulsion de Mendes gâche la fête car il ne le méritait pas. Il faut féliciter le coach, Juninho et tout le groupe qui a été formidable. Cela montre que les ambitions sont au rendez-vous cette saison. On savait qu’on avait une très bonne équipe. Il fallait que le ciment prenne complètement", a indiqué l'emblématique dirigeant des Gones, et de tempérer : "Il ne faut pas s’emballer. On y verra plus clair après le match de Brest qui joue très bien. Il y a encore beaucoup d’efforts pour retrouver le haut du tableau qui est notre objectif aujourd’hui".