OL - Aulas donne les clés du prochain mercato

Après les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde tous deux absents jusqu'à la fin de la saison, l'Olympique Lyonnais va devoir se renforcer lors du mercato hivernal afin d'accomplir les objectifs fixés en début d'année. Présent face aux caméras du club pour dresser le bilan du début de saison, le président des Gones Jean-Michel Aulas a tenu à donner des précisions sur la tactique du club pour s'offrir certains renforts.

"Il ne faut pas empêcher des jeunes joueurs de s'exprimer. Il ne faut pas tomber dans cette phobie de vouloir absolument recruter", a-t-il déclaré. "On a vu Maxwell Cornet jouer de manière excellente au poste d'arrière gauche. Alors faut-il remplacer immédiatement sur ce poste ou plutôt attendre ? On va faire ce que l'on doit faire, on a la chance d'être en bonne santé financière. Mais on ne pénalisera pas des joueurs qui sortent de l'académie ou des joueurs qui pourraient apporter à d'autres postes. On doit trouver des plus-values certaines." Certaines pistes telles que celle menant à l'ancien Parisien Javier Pastore serait par ailleurs évoqué.