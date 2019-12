OL - Aulas dresse un premier bilan contrasté

Après un début de saison moyen, marqué notamment par une douzième place actuelle au classement, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a dressé ce mardi le bilan de la première partie de saison de son équipe.

En cette période de trêve hivernale, c'est le moment pour les équipes de Ligue 1 de faire une analyse sur les cinq premiers mois de la saison. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL s'est donc exprimé face aux caméras du club et a assumé la situation mitigée de son équipe. Avec l'éviction de Silvinho après seulement quelques mois, l'arrivée de Rudi Garcia à la tête des Gones, déjà sept défaites en championnat, il est vrai que la début de saison des Lyonnais n'est pas de tout repos. Malgré cela, Aulas a voulu mettre en avant les aspects positifs : "C’est vrai que c’est une année contrastée. Nous terminons l’année en étant qualifiés dans toutes les compétitions. La qualification pour la deuxième année consécutive en Champions League est venu éclaircir un bilan qui est un bilan qui est un petit peu difficile sur le championnat."

Le président Lyonnais en a profité pour saluer dans le même temps la belle prestation des coéquipiers de Maxwell Cornet en Coupe de la Ligue : "Nous avons eu la chance de nous qualifier en Coupe de la Ligue avec un très bon match de nos jeunes joueurs. On est très proche de nos objectifs en terme de points, mais très éloigné en terme de place", a-t-il néanmoins admis. "Il faut donc savoir en tirer un certain nombre de conséquences." Les Lyonnais, qui restent sur deux matchs sans victoire en championnat, comptent actuellement 26 points après dix-neuf journées, un bilan très faible pour une équipe de cette stature, mais qui les positionnent à seulement huit points du podium.

Une confiance à retrouver

Malgré ce retard comptable, conjugué aux graves blessures de Memphis Depay et Reine-Adélaïde tous deux absents jusqu'à la fin de saison, Jean-Michel Aulas a voulu donner espoir à ses supporters en affichant sa confiance pour le reste de la saison : "On croit en nos chances de réussir. On y croit car on a eu un nombre incalculables d'aléas durant cette première partie. (...) Il y a eu des réactions très négatives d'une partie du public qui ont impactés les joueurs. Les joueurs ont besoin de confiance, ce ne sont pas des robots. Probablement nous avons fait des erreurs, nous allons les corriger. Il faut aussi que tous les gens qui aiment l’OL soient derrière l’OL."

Il est certain que cette trêve va faire le plus grand bien aux joueurs de l'Olympique Lyonnais qui reprendront la compétition le 04 janvier prochain face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Entre-temps, la direction du club va de son côté devoir plancher sur un mercato hivernal qui s'annonce déterminant pour la suite de la saison des Gones. Les hommes de Rudi Garcia vont de leur côté devoir revenir avec sérieux et motivation afin d'atteindre l'objectif minimum établi par Aulas : "Etre sur le podium à la fin de la saison."