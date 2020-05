OL - Aulas en remet une couche sur l'OM

La saison 2019-2020 de Ligue 1 est officiellement terminée depuis jeudi après-midi mais la guéguerre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille continue de plus belle. Ce samedi soir, sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien, s'en est pris à la gestion financière de la formation phocéenne, deuxième et donc qualifiée en Ligue des Champions la saison prochaine.

"C'est effectivement désastreux et confirmé dans le rapport DNCG !", a ainsi posté le patron des Gones sur Twitter, en n'oubliant pas de mentionner les comptes de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et de la Fédération Française de Football (FFF). Qu'on se le dise, les relations entre le président lyonnais et son homologue marseillais, Jacques-Henri Eyraud, ne vont pas s'apaiser de sitôt.