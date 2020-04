OL - Aulas et la possibilité de ne pas être européen

Septième du classement de la Ligue 1, suspendue depuis le 13 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus, l'Olympique Lyonnais pourrait ne pas être européen au terme de cette saison, qu'elle vienne à reprendre ou non. Une possibilité envisagée par Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, qui rappelle que "gouverner, c'est prévoir".

"Si on n'est pas européen, on en profitera pour accélérer le pas", a-t-il expliqué sur l'antenne de OL TV, précisant que son club continuerait à investir, toujours avec Juninho aux manettes : "Ce sera l'année 1 du plan Juni. Il a fallu qu'il intègre la fonction mais il correspond exactement à l'idée qu'on avait. Il a les connaissances, la mentalité. On a l'homme qui va permettre de relancer l'OL dans les prochaines années", a conclu l'emblématique patron des Gones.