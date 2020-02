OL - Aulas l'affirme, Cherki peut 'devenir plus fort' que Mbappé

Dans une interview accordée à nos confrères italiens de Tuttosport, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est confié sur l'avenir de Rayan Cherki. Pour l'emblématique patron du club rhodanien, le jeune milieu de terrain offensif ou attaquant des Gones a le talent et les capacités pour faire mieux que Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France.

"Il a peut-être encore plus de technique. Il est plus précoce", estime Jean-Michel Aulas, convaincu que son joyau, seulement âgé de 16 ans, peut "devenir plus fort" que l'attaquant du Paris Saint-Germain "s’il reste à Lyon encore plusieurs années".