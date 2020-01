OL - Aulas laisse toujours la porte ouverte pour Tousart

Lucas Tousart va-t-il quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver ? Sérieusement courtisé par le Hertha Berlin, qui a déjà formulé deux offres aux alentours des 20 millions d'euros, l'OL n'est pas vraiment fermé à la vente du milieu de terrain de 22 ans. C'est, du moins, ce qu'a répété Jean-Michel Aulas en conférence de presse ce mardi matin.

"Concernant Lucas, on souhaite aussi qu'il reste mais le joueur a visiblement reçu un certain nombre de propositions qui sont importantes. S'il devait partir, il faudrait le remplacer avant. Mais ceci étant, pour moi, ils vont rester tous les deux dans l'effectif. On va faire des efforts pour renforcer l'équipe, ce n'est pas le moment de s'affaiblir" a-t-il déclaré.