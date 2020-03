OL - Aulas lance la demie de CDF face au PSG

De passage en zone-mixte hier soir, après la victoire de l'Olympique Lyonnais dans le derby contre Saint-Etienne (2-0), Jean-Michel Aulas en a profité pour lancer la demi-finale de Coupe de France face au PSG, mercredi au Parc OL. Le président de l'OL s'est montré plutôt prudent au moment d'évoquer la rencontre, expliquant déjà que ses hommes ont un jour de repos en moins pour préparer la rencontre. JMA n'hésite pas à parler, aussi, des féminines.

"Objectivement, le PSG est nettement plus fort. En plus, il a joué samedi. Mais c’est la tradition avec Lyon. Pour les féminines, on veut nous faire jouer un match décisif pour le championnat trois jours après un match de nos internationales au fin fond des Etats-Unis, ce qui est un scandale absolu. Quand on joue un titre de champion de France avec une contrainte très supérieure pour l’une des deux équipes, ce n’est pas très bien sur le plan de l’éthique. On me bâillonnera peut-être, mais je parlerai quand même" explique Aulas. "Comme chez les féminines, Paris sera favori pour cette demi-finale de Coupe de France. J’espère qu’on aura un ensemble qui sera à la hauteur, sur le plan de l’arbitre et des festivités. Lyon aura peut-être une chance sur mille, mais on va la jouer à fond".