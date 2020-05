OL - Aulas monte au créneau et se défend face à Caïazzo, Holveck et Féry

Ce dimanche, Loïc Féry, le président de Lorient, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais et Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne, se sont réunis en conférence de presse. Le trio a notamment réagit aux propos et aux recours de Jean-Michel Aulas suite à l'arrêt définitif de la saison acté par la LFP. La réponse du président lyonnais n'a pas tardé ! Sur Twitter, 'JMA' s'est défendu. "Bernard Caïazzo, Loïc Féry et Nicolas Holveck se réunissent à trois : la décision de rester en L1 pour l'ASSE, de monter en L1 pour Lorient et de jouer le tour préliminaire de CL pour Rennes leur convient bien !" a-t-il débuté.

Puis dans un second message, le patron rhodanien a souligné que ce sont principalement les décideurs de l'arrêt du championnat qui "sont les principaux bénéficiaires de l’arrêt du championnat, qui condamne économiquement beaucoup de clubs à l’opposé des autres nations européennes, du tour de France et de Roland Garros !!" Ambiance entre les dirigeants français.