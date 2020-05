OL - Aulas n'a jamais voulu d'une saison blanche

Invité de l'émission "L'Equipe du Soir", ce jeudi soir sur L'Equipe 21, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a abordé de nombreux sujets. L'emblématique patron du club rhodanien (71 ans) est notamment revenu sur sa proposition initiale, contestée, de saison blanche. Le boss des Gones l'assure, il avait simplement évoqué cette idée, qu'il n'a privilégiée à aucun moment.

"Moi personnellement, je suis pour, et je l'ai toujours dit, aller au terme des compétitions", a réaffirmé le dirigeant lyonnais. "On ne peut pas traiter une compétition par des formules mathématiques. On doit laisser les choses se faire", a ensuite ajouté Jean-Michel Aulas, et de conclure : "S'il avait été proposé une saison blanche, j'aurai évidemment préféré qu'on termine l'exercice, si possible avec l'intégralité du championnat. Sinon, avec la formule des play-off et des play-down. Le mérite sportif doit être privilégié".