OL - Aulas n'ambitionne pas de succéder à Noël Le Graët à la FFF

A moins d'un an de l'élection pour la présidence de la Fédération française de football, Luis Fernandez a expliqué il y a quelques jours qu'il verrait bien Jean-Michel Aulas succéder à Noël Le Graët, l'actuel président de la FFF, en poste depuis 2011. Interrogé à ce sujet ce samedi sur Europe 1, le patron lyonnais a écarté cette possibilité. "J'ai toujours dit que je suivais Noël Le Graët dans son développement. C'est vrai que les chemins peuvent quelques fois s'écarter un peu. Mais de ma propre initiative, je ne suis candidat à rien, je l'ai déjà dit" a-t-il déclaré.

"Je suis entrepreneur dans le football, mais aussi dans l'aéronautique, le médical et les drones, sur les plans français, européen et américain. Ma responsabilité est une responsabilité d'entrepreneur, d'homme de progrès aussi. Je ne suis candidat à rien. Si demain il y a un certain nombre de difficultés et qu'on souhaite que j'apporte ma contribution, on étudiera toutes ces formules. Mais je ne suis candidat à rien aujourd'hui" a-t-il ajouté.