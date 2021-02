OL - Aulas n'exclut pas de prolonger Rudi Garcia !

Sujet de l'émission "Comme jamais" de RMC Sport, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas (71 ans) a évoqué la possible prolongation de contrat de son entraîneur Rudi Garcia.

"Aujourd’hui la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juninho participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir. Aujourd’hui la décision, d’une part, n’est pas prise. De deux, en superstitieux, je ne voudrais pas être qu’elle nous porte préjudice. Soyons sereins. Juni sera aussi l’un des acteurs de la décision. Mais ce que fait Rudi est très bien."

Après 23 journées de championnat, l'OL de Rudi Garcia, en fin de contrat en juin prochain, est deuxième avec 49 points, soit deux de moins que le leader Lille. Suffisant pour que l'ancien coach de l'OM reste dans la capitale des Gaules ?