OL - Aulas promet 'un recrutement ambitieux'

Invité sur les ondes d'Europe 1 ce samedi soir, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a confirmé son intention de réaliser un mercato de premier plan. Le patron du club rhodanien a affirmé qu'il souhaitait faire "un recrutement ambitieux" pour "viser les premières places la saison prochaine".

"Ce sont des noms (Ndlr, Diego Godin et Mamadou Sakho) qui ont été cochés mais il y en a beaucoup d'autres. On a la particularité d'avoir la possibilité, malgré la crise sanitaire, de faire un recrutement qui sera ambitieux. On veut viser les premières places la saison prochaine", a lancé le boss des Gones.