OL - Aulas réagit à la récupération express de Memphis Depay

Hier, Memphis Depay a dévoilé une vidéo de lui sur les réseaux sociaux où il retouche déjà le ballon, deux mois après sa rupture des ligaments croisés du genou. Le Batave, qui fête aujourd'hui ses 26 ans, impressionne tout le monde avec sa récupération express, y compris son président Jean-Michel Aulas. Le dirigeant lyonnais est revenu sur l'état de santé de son joueur en conférence de presse.

"Je suis intervenu sur Twitter pour encourager Memphis. Je suis hyper impressionné (par sa récupération de sa blessure à un genou). C'était aussi un message pour lui dire qu'on discutait pour qu'il reste avec nous et qu'il prolonge. Ce n'était pas un message attentiste, c'était un message de conviction. Ce que fait Memphis dans sa récupération est exceptionnel. C'est aussi dû aux gens qui ont participé à son opération et à sa rééducation. C'est un joueur exceptionnel avec une personnalité exceptionnelle, il faut lui faire confiance. On est là pour lui apporter toutes les conditions de sa récupération. Je soutiens Memphis quoi qu'il arrive dans sa récupération" a-t-il déclaré.