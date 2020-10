OL - Aulas se satisfait du mercato de l'OL

L'Olympique Lyonnais a été plutôt actif sur ce mercato estival. Quelques heures après le coup de sifflet final de la période des transferts, Jean-Michel Aulas a livré son bilan concernant les mouvements du club rhodanien sur l'antenne d'OLTV. Le président de l'OL s'est venté d'avoir conservé ses meilleurs éléments et d'avoir un effectif renforcé par l'arrivée de plusieurs joueurs étrangers. "Aouar, Memphis, Dembélé ? J’avais dit que tous ne partaient pas et on a finalement gardé les trois qui étaient donnés partants pour les médias » a-t-il déclaré "On a rajouté en supplément le recrutement d’internationaux comme Lucas Paqueta, De Sciglio, Benlamri. On a fait une analyse de ce qui pouvait nous manquer et des besoins du coach.

Ce mercato assez audacieux, pourrait permettre à l'Olympique Lyonnais de retrouver la coupe d'Europe dès la saison prochaine selon l'homme d'affaires de 71 ans. "On a le sentiment que l’équipe est bien constituée pour être sur les deux premières places du classement. On peut considérer qu’on a tout fait pour atteindre l’objectif", a-t-il indiqué. Des mots qui sauront redonner confiance à Juninho et subtilement mettre la pression sur Rudi Garcia.