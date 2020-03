OL - Aulas sort du silence et calme le jeu après sa sortie médiatique controversée

Invité de l'émission Team Duga, ce lundi sur les ondes de RMC, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a expliqué sa sortie médiatique controversée.

"La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher". En proposant, dans les colonnes du Monde, la semaine dernière, d'opter pour une saison blanche en cas de crise prolongée du coronavirus, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, ne s'est pas fait que des amis. Ce lundi, chez nos confrères de RMC Sport, le patron du club rhodanien a tenté d'expliquer ses propos et de calmer le jeu.

"J’ai indiqué qu’il y avait peu de jurisprudence et qu’on souhaitait, comme tous les collègues, terminer le championnat pour des raisons économiques évidentes, mais que dans l’hypothèse où on ne puisse pas finir, qu’il y ait une année blanche. Mais ce n’était pas de mon ressort. C’est un sujet qui concerne la fédération. Dans ces hypothèses, il y en a 4 ou 5. J’ai indiqué qu’une année blanche pouvait être éligible. (…) La question était : « qu’est-ce qui se passe pour le titre de champion et pour les descentes. Qu’on soit qualifié ou pas en coupe d’Europe, ce n’est pas gênant. Que Lyon soit qualifié ou pas, ce n’est pas le sujet", a rappelé l'emblématique dirigeant lyonnais, et d'ajouter qu’il désirait, bien évidemment, plus que jamais terminer la saison avant tout.

"Le Monde avait vraiment compris que la réflexion qui devait être apportée, c’était de poser la question générale. J’ai répondu sans arrière pensée, tout en précisant que ce n’était pas de mon ressort, mais celui de la fédération. (Sur la question de terminer la saison) Bien sûr, pour une raison évidente. Si on n’allait pas au bout, se poserait un problème économique des droits TV, des contrats sponsoring. Je suis à fond derrière toutes les hypothèses. J’ai passé deux heures avec l’ECA (l’association des clubs européens) pour prendre position. Dans tout ce qu’il m’a préoccupé cet après-midi, c’est de faire en sorte qu’on puisse terminer le championnat", a conclu Jean-Michel Aulas. Une mise au point qui devrait calmer, un peu, les choses.