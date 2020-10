OL - Bard forfait à Strasbourg, le point effectif de Garcia

Ce dimanche après-midi (13 heures, Stade de la Meinau), l'Olympique Lyonnais croisera le fer avec le Racing Club Strasbourg Alsace. Pour cette rencontre de la 7ème journée de Ligue 1, le club rhodanien devra faire sans son jeune latéral gauche, Melvin Bard, revenu de sélection avec une blessure au mollet.

En conférence de presse ce midi, Rudi Garcia, l'entraîneur des Gones, a confirmé les incertitudes entourant Anthony Lopes, Julian Pollersbeck, Léo Dubois et Maxence Caqueret, qui "ont été touchés par la pandémie". "On espère en récupérer d'ici dimanche", a précisé Rudi Garcia devant les journalistes.

🎙 @RudiGarcia avant #RCSAOL



"Melvin Bard est forfait, il est revenu de sélection avec une blessure au mollet. On a ensuite tous les joueurs incertains qui ont été touché par la pandémie (Caqueret, Dubois, Lopes et Pollersbeck). On espère en récupérer d'ici dimanche" pic.twitter.com/lXpHAL2ZtF