OL - Benlamri pas satisfait de son temps de jeu

Arrivé à Lyon lors des derniers jours du mercato, Djamel Benlamri (31 ans) n'a pas vraiment eu l'occasion de montrer son niveau. Au total, le défenseur central comptabilise seulement deux apparitions en Ligue 1 pour 47 minutes de jeu. S'il a été excellent lors de sa première entrée en jeu face au LOSC, l'Algérien n'a pas eu l'opportunité d'enchaîner dans une équipe de l'OL qui carbure et occupe la première place du championnat. Difficile alors de s'imposer comme l'a expliqué le joueur sur un live Instagram.

"Frustré ? Si je dis non, je te mentirais. Je vais bientôt avoir ma chance à l’OL et je suis certain que je vais pouvoir la saisir, je ne doute pas de mes capacités. Je reçois des messages blessants, parfois, par les supporters algériens, mais il faut nous soutenir nous les joueurs pour le bien de l’équipe nationale. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et les places sont chères", a t-il analysé.