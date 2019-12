OL - Bernard Lacombe mis à l'honneur face à Rennes

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais accueille le Stade Rennais au Groupama stadium (17h00), pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. A cette occasion, un homme sera mis à l'honneur : Bernard Lacombe. Comme annoncé en novembre dernier, le bras droit de Jean-Michel Aulas part à la retraite après deux décennies de bons et loyaux services rendus au club et son président et 50 ans après ses premiers pas à l'OL en tant que joueur. Ancien avant-centre du club, il avait notamment remporté la Coupe de France 1973 et le championnat d'Europe 1984 avec l'équipe de France.

Bernard Lacombe sera célébré ce dimanche au @GroupamaStadium à l'occasion d'#OLSRFC après près de 50 années passées dans le club de son cœur 🙌❤💙 pic.twitter.com/6mBJjzlB7e — Olympique Lyonnais (@OL) December 14, 2019