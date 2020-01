OL - Bertrand Traoré de retour face à Brest

Après une bonne victoire (7-0) sur Bourg-en-Bresse samedi soir, en 32es de finale de CDF, l'Olympique Lyonnais enchaîne, dès mercredi, avec la Coupe de la Ligue. Les Gones, qui accueillent Brest, peuvent compter sur le retour de Bertrand Traoré, absent ce week-end pour suspension. Pour le reste, aucun blessé n'est à déplorer du côté de l'OL après le match disputé samedi.

"On retrouve Bertrand Traoré, qui était suspendu. Les autres, ça devrait aller. Hier à l'entraînement il n'y avait pas de joueurs forfaits pour demain" a déclaré l'entraîneur. Depuis la reprise, les Gones travaillent énormément le physique pour éviter des blessures, à l'image de Dubois, Koné, Depay ou Reine-Adelaïde ces dernières semaines. "On doit savoir garder de la fraîcheur et enchaîner les victoires nous donnera de la confiance. Pour y arriver on a fait beaucoup de travail physique pour durer avec l'accent sur le volume. Il faudra être bon jusqu'à la fin du mois de mai. Pour éviter les blessures il ne faut pas tirer trop sur la corde et il faut aussi regarder l'intensité mise par les joueurs à l'entraînement".