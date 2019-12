OL - Bertrand Traoré vexé par une critique d'un journaliste

Face à la presse, Bertrand Traoré n'avait pas envie de rester insensible aux critiques. Interrogé sur les carences physiques des Lyonnais, et notamment le manque de rythme lors des actions offensives, le Burkinabé n'a pas hésité à montrer les crocs et provoquer le journaliste. "Si vous voulez, on fait une course ensemble, vous allez voir s'il y a de la vitesse ou pas. (...) On ne joue pas à deux à l'heure" a-t-il déclaré.

Selon lui, les Lyonnais "sont bien physiquement". "C'est juste que c'est la période. Ça ne se passe pas bien, mais il faut continuer à travailler. (...) Avec le préparateur physique, ils essaient de trouver un équilibre entre ceux qui jouent plus et ceux qui jouent un peu moins. Mais ce n'est pas à moi de juger quoi que ce soit. Ceux qui jouent sont bien physiquement".