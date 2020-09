OL - Bruno Cheyrou affiche les ambitions pour le mercato

Privé de Ligue des Champions pour la première fois depuis vingt-quatre ans, l'Olympique Lyonnais n'a été que très peu actif sur le marché des transferts. Nouveau boss de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou a affiché les ambitions du club rhodanien pour la fin du mercato, mais aussi les possibles départs (5 octobre). "Je pense qu'on va être attentifs, forcément, au marché", raconte l'intéressé. "C'est évident que Memphis est le capitaine. Il a marqué le week-end dernier. C'est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe. Donc forcément je pense que tout le monde ici aimerait pouvoir le garder. Maintenant, le marché décide. Le coach l'a parfaitement dit."



L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'est montré prudent sur la suite des évènements. "Par rapport à des situations, on sera obligé d'écouter et d'être attentifs. Mais encore une fois, le but est d'avoir l'équipe la plus compétitive possible cette saison", indique-t-il. "Evidemment, on n'aura pas de coupe d'Europe. Ce sera peut-être un mal pour un bien d'avoir cette capacité à n'avoir que le championnat comme objectif et d'essayer de terminer le plus haut possible, avec bien entendu une qualification pour la Ligue des Champions. Bien entendu, quand on a joué une demi-finale, on a envie de rejouer le plus vite possible cette compétition. On veut avoir une équipe la plus compétitive possible avec les meilleurs joueurs possibles et un groupe un peu plus restreint puisqu'il y aura moins de compétitions."